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Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra "Filistin uzlaşı sürecinin başladığını" açıkladı - Son Dakika

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra "Filistin uzlaşı sürecinin başladığını" açıkladı

31.01.2022 17:59
Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra "Filistin uzlaşı sürecinin başladığını" açıkladı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin ev sahipliğini yaptığı Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinin başladığını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin ev sahipliğini yaptığı Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinin başladığını söyledi.

Arap Birliği dışişleri bakanlarının dün düzenlenen istişare toplantısına katılmak için Kuveyt'e gelen Lamamra, mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Lamamra, basın toplantısında, Cezayir'deki Filistin diyalogu ve Arap Birliği zirvesine ilişkin bilgi verdi.

Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinin başladığını belirten Lamamra, Arap Birliği zirvesinin tarihinin ise mart ayında netleşeceğini kaydetti.

Lamamra, zirveye katılacak Filistin tarafının, tüm grupları temsil etmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ise Cezayir'de yapılacak zirveye ilk önce katılan ve en son ayrılan ülke olacaklarını dile getirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad'ı temsil eden heyetler, Filistin uzlaşısı için 29 Ocak'ta Cezayir'e ulaşmıştı.

Ne olmuştu?

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ile Fetih hareketleri arasında siyasi bir bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 Aralık 2021'de Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelmişti. Tebbun, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." demişti.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra 'Filistin uzlaşı sürecinin başladığını' açıkladı - Son Dakika


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