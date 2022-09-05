Cezayir Dışişleri Bakanı, BM Özel Temsilcisi ile "Batı Sahra" sorununu görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra??????? ile Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Batı Sahra sorunu ve Fas ile Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması konusunu görüştüğü bildirildi

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lamamra'nın, ülkeyi ziyaret eden BM Batı Sahra Özel Temsilcisi de Mistura ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin, Batı Sahra sorunuyla ilgili siyasi gelişmeleri ile Fas ve Polisario Cephesi arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması için uluslararası çabaların güçlendirilmesi meselesini masaya yatırdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca müzakerelerin yeniden başlatılmasındaki hedefin, adil, kalıcı ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir siyasi çözüme ulaşmak olduğu ifade edildi.

De Mistura, önceki gün, Cezayir'in Fas ve Batı Sahra sınırına yakın Tindouf vilayetinde Batı Sahra mülteci kamplarını ziyaret etmiş, Polisario Cephesi yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştu.

BM Batı Sahra Özel Temsilcisi, geçen temmuz ayında da Batı Sahra sorununu görüşmek üzere Fas'ı ziyaret etmişti.

Müzakerelerin son turu, Fas ve Polisario Cephesi ile gözlemci ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın katılımıyla Aralık 2018'de ve 2019'un ilk çeyreğinde gerçekleştirilmiş ancak görüşmeler olumlu bir sonuç vermemişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda varılan ateşkes antlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes antlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.