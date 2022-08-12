Cezayir'den Mali'de artan terör tehdidine karşı uluslararası topluma destek çağrısı - Son Dakika
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Cezayir'den Mali'de artan terör tehdidine karşı uluslararası topluma destek çağrısı

12.08.2022 20:50
Cezayir'den Mali'de artan terör tehdidine karşı uluslararası topluma destek çağrısı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun güney komşusu Mali'ye desteğinin giderek artan terör tehdidiyle başa çıkmak için acil bir gereklilik haline geldiğini belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun güney komşusu Mali'ye desteğinin giderek artan terör tehdidiyle başa çıkmak için acil bir gereklilik haline geldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Gao bölgesinde 7 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren asker sayısının 42'ye yükselmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezayir'in, "3 ülke sınırı ( Burkina Faso, Mali ve Nijer)" olarak bilinen bölgede Mali silahlı kuvvetlerini hedef alan terör saldırılarını" şiddetle kınadığı vurgulandı.

Terörle mücadelesinde Mali hükümeti ve halkıyla dayanışmanın teyit edildiği açıklamada, "Cezayir, Afrika'da barışı, güvenliği ve kalkınmayı olumsuz yönde etkileyen bu terör belasını ortadan kaldırmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmayı güçlendirme çağrısını yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mali'deki terör şiddetinin her geçen gün arttığı vurgulanarak, "Terör tehdidinin şiddetinin ve derecesinin artması nedeniyle kıtada çabaların yoğunlaştırılması her zamankinden daha acil hale geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Mali Cumhuriyeti yararına uluslararası toplumun ortak çabaları ve desteğiyle yakın zamanda Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da düzenlenen Afrika Birliği'nin olağanüstü zirvesinde alınan kararlara işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumun bu bağlamdaki desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Mali hükümetinden dün yapılan açıklamada, 7 Ağustos Pazar günü "3 ülke" sınırında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden asker sayısının 42'ye yükseldiği belirtilmişti.

Sahel bölgesinde 3 ülke sınırı olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'den Mali'de artan terör tehdidine karşı uluslararası topluma destek çağrısı - Son Dakika

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