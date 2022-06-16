Cezayir Dışişleri Bakanlığından "Arap Birliği'ni toplayamadığı" haberlerine yalanlama - Son Dakika
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Cezayir Dışişleri Bakanlığından "Arap Birliği'ni toplayamadığı" haberlerine yalanlama

16.06.2022 01:25
Cezayir Dışişleri Bakanlığından "Arap Birliği'ni toplayamadığı" haberlerine yalanlama

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile yaşanan kriz nedeniyle Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya davet ettiği ve bunun gerçekleşemediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İspanya ile yaşanan kriz nedeniyle Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya davet ettiği ve bunun gerçekleşemediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyadaki bazı sitelerde, Cezayir'in Arap Birliği'nin bir dayanışma bildirisi yayınlamak üzere olağanüstü bir toplantı için gerekli desteği toplayamadığı yönünde uydurulmuş kara propaganda haberler yer almıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bakanlık, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan ve görevini şeffaflık ve egemenlik ilkesi çerçevesinde yerine getiren Cezayir diplomasisinin değerleriyle tamamen çelişen bu yalan haberi yalanlıyor." ifadesi kullanıldı.

İspanya hükümetiyle Batı Sahra konusunda yaşanan krizin ikili ilişkiler bağlamında değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Yine de bu bağlamda duruşunun doğruluğundan ve bu konuda aldığı egemen siyasi kararların doğruluğundan emin olan Cezayir gerek kardeş gerek dost ülkelerden gerekse uluslararası kuruluşlardan destekleyici pozisyonlar almaya muhtaçtır." değerlendirmesinde bulunuldu.

-İspanya-Cezayir arasındaki kriz

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunu nedeniyle yaklaşık 10 ay süren Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 8 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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