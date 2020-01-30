Cezayir Enerji Bakanı Arkab:

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) mart ayındaki toplantısının şubat ayına alınabileceğini bildirdi.

Arkab, Cezayir devlet haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, "Piyasada dengeyi sağlamak amacıyla mart başı için planlanan OPEC toplantısını şubata çekmek olası gözüküyor." ifadesini kullandı.

OPEC üyeleri ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülke 5-6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanarak küresel petrol piyasasının görünümünü değerlendirmek üzere anlaşmıştı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 14 OPEC ülkesi ve Rusya önderliğinde 10 OPEC dışı petrol üreticisi ülke, 6 Aralık 2019'da Viyana'daki toplantıda toplam ham petrol üretimlerini günlük ortalama 500 bin varil azaltmaya karar vermiş ve bu miktarın Aralık 2018'de alınan günlük 1,2 milyon varillik kesintinin üzerine uygulanacağını duyurmuştu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 20 Ocak'ta Çin'in koronavirüs vaka sayısında hızlı artış görüldüğünü açıklamasından bu yana, yaklaşık yüzde 12 düşerek 57 dolar bandında seyrediyor.