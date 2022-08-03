Cezayir: Küresel petrol talebinin toparlanmasını engelleyebilecek riskler var - Son Dakika
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Cezayir: Küresel petrol talebinin toparlanmasını engelleyebilecek riskler var

03.08.2022 23:02
Cezayir: Küresel petrol talebinin toparlanmasını engelleyebilecek riskler var

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab, küresel petrol talebinde beklenen toparlanmayı engelleyebilecek ve piyasalarda daha fazla sarsıntı yaratabilecek riskler olduğunu söyledi.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab, küresel petrol talebinde beklenen toparlanmayı engelleyebilecek ve piyasalarda daha fazla sarsıntı yaratabilecek riskler olduğunu söyledi.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çevrim içi düzenledikleri 31'inci Bakanlar Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bakan Arkab, "Teknik Komitenin dün, bakanların da bugün gerçekleştirilen toplantılarından önceki çalışmalarını göz önünde bulundurarak, mevcut durumda petrol piyasasının temelleri üzerinde ağırlık oluşturan bazı belirsizlikler fark ettik." dedi.

Arkab, Cezayir'in düzenli tedarik sağlayarak küresel petrol piyasasının istikrarı ve dengesi için çalışma konusundaki güçlü arzusunu yinelediğini belirterek, "Gelecek haftalarda küresel petrol talebinde beklenen toparlanmayı engelleyebilecek ve piyasalarda daha fazla sarsıntı yaratabilecek riskler var." dedi.

Küresel petrol talebinde beklenen toparlanmayı engelleyebilecek risklerin neler olduğuna açıklık getirmeyen Arkab'a göre, bu toplantılar petrol piyasasının mevcut durumunu ve kısa vadeli beklentilerini değerlendirmeyi ve piyasanın istikrarı ile dengesini sağlamak için ortak eylem üzerinde anlaşmayı amaçlıyor.

Bakan Arkab, OPEC+ grubunun eylül ayındaki bir sonraki toplantısında piyasa koşullarının gözden geçirileceğini ve küresel petrol piyasasında istikrarı ve dengeyi sağlamak için uygun kararların alınacağını vurguladı.

OPEC+ grubu bugün düzenlenen 31. Bakanlar Toplantısı'nda, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı.

OPEC+ grubu, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19'uncu Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda Ağustos 2021'den bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyordu.

Grup son olarak, 2 Haziran'da düzenlenen 29'uncu Bakanlar Toplantısı'nda eylül ayında planlanan üretim artışını temmuz ve ağustos aylarına dağıtarak söz konusu aylarda günlük 648 bin varil üretim artışına gitme kararı almıştı.

YORUMLAR
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OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gidecek OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gidecek Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar
Kaynak: AA

Cezayir, Opec, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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