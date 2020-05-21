Cezayir, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 575'e, Fas'ta 196'ya, Irak'ta 140'a yükselirken, yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün ve Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 575'e çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki vaka sayısının 7 bin 728'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 62 olduğu kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 196'ya yükseldiğini duyurdu.

Elyubi, 78 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 211'e çıktığını söyledi.

Ülke genelinde 182 hastanın daha iyileştiğini dile getiren Elyubi, böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 4 bin 280'e ulaştığını ifade etti.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 153 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 140'a ve vaka sayısının 3 bin 877'ye çıktığı aktarılan bakanlık açıklamasında, iyileşen hasta sayısının ise 45 artarak 2 bin 483'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 684'e yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede 428 hastanın iyileştiği aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan ve karantina altında tutulan 25 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tespit edilen vaka sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.