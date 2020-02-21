Cezayir Fildişi Sahili'ndeki büyükelçisini istişare için geri çağırdı - Son Dakika
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Cezayir Fildişi Sahili'ndeki büyükelçisini istişare için geri çağırdı

1 saat önce

Cezayir, Fildişi Sahili başkenti Yamusukro'daki büyükelçisini Batı Sahra konusundan dolayı istişare için geri çağırdı.

Cezayir Fildişi Sahili'ndeki büyükelçisini istişare için geri çağırdı, System.String[]

Cezayir, Fildişi Sahili başkenti Yamusukro'daki büyükelçisini Batı Sahra konusundan dolayı istişare için geri çağırdı.

Cezayir Dışışleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Aly Coulibaly'nin Batı Sahra'nın en büyük kenti el-Uyun'da konsolosluk açılışındaki üstü kapalı ifadelerinden dolayı, ülkedeki büyükelçisini istişare için geri çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Coulibaly'nin yaptığı açıklamaların Afrika Birliği örgütünün ilkelerini yerden yere vurduğuna işaret edildi.

Coulibaly'nin açıklamalarının içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, Fildişi Sahili medyasında yer alan haberlerde bakanın konsolosluk açılışında Batı Sahra bölgesinin Fas'ın egemenliğinde olduğunu vurguladığı belirtilmişti.

Öte yandan geçen salı yapılan açılışa Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da katılmış ve Batı Sahra'da yabancı diplomatik temsilcilikler açılmasının bölgenin önemini pekiştirdiğini ifade etmişti.

Fildişi Sahili'nin yanı sıra Gabon, Gambiya, Gine, Komorlar ve Orta Afrika Cumhuriyeti de Batı Sahra'da konsolosluk açmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Fildişi Sahili, Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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