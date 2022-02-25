Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

25.02.2022 23:53
Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonu, Filistin Sendikaları Konfederasyonu ile Filistin davasına hizmet etmek için iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonu, Filistin Sendikaları Konfederasyonu ile Filistin davasına hizmet etmek için iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonundan anlaşmaya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, imza töreninde Cezayir İşçileri Genel Konfederasyonu Genel Sekreteri Salim Lebatişe ve Filistin Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Şahir Saad'ın hazır bulunduğu belirtildi.

Anlaşmanın; iki federasyonun ortak çabasıyla, iki ülke arasındaki halk, sendika ve işçi dayanışmasını, Filistin davasına hizmet edecek ve güçlendirecek şekilde derinleştirme çabaları çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir-Filistin işçi sendikaları arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika


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