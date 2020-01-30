Cezayir: Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir: Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz - Son Dakika

Cezayir: Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz

51 dakika önce

Cezayir yönetimi, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkının "zaman aşımına uğramayan" bir hak olduğunu belirtti.

Cezayir: Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz, System.String[]

Cezayir yönetimi, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkının "zaman aşımına uğramayan" bir hak olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu "Yüzyılın Anlaşması" isimli sözde barış planına Cezayir'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması sözde barış planının açıklanmasının ardından Cezayir, Filistin meselesine ve dokunulması ve zaman aşımına uğraması söz konusu olmayan bağımsız Filistin devletinin kurulması hakkına verdiği desteği yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

Filistin- İsrail sorununun ancak Filistinlilerin de çözüme ortak edilmesiyle çözülebileceğinin belirtildiği açıklamada, Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına bağlılık vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Filistinlilere yönelik "siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme ve ortak bir dil geliştirme" çağrısına da yer verildi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Kudüs, Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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