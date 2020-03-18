Cezayir, Fransa'dan gelecek 2 bin vatandaşını karantinaya alacak - Son Dakika

Cezayir, Fransa'dan 2 gemiyle gelecek 2 bin vatandaşını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alacak.

AA muhabirine konuşan Deniz Taşımacılık Şirketinden bir yetkili, Fransa'dan yola çıkan ve bu akşam Vahran Limanı'na ulaşacak gemideki 600'ü yolcu, 300'ü mürettebattan 900 Cezayirlinin 14 gün karantinada tutulacağını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, yarın da yine Fransa'dan 1100 kişiyi taşıyan bir gemi daha geleceğini ve onların da karantina altına alınacağını belirtti.

Cezayir Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 72'ye ulaştığı bildirilmişti.