Son Dakika Haberleri: Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 4 Temmuz'da...

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 4 Temmuz'da...

1 saat önce

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 4 Temmuz'da..., System.String[]
Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:31 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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