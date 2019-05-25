Son Dakika Haberleri: Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Salih bazı kurumlara atamalar yaptı

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Salih bazı kurumlara atamalar yaptı

8 saat önce

Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, bazı kurumlara yeni isimler atadı.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Salih bazı kurumlara atamalar yaptı, System.String[]
Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, bazı kurumlara yeni isimler atadı.
Cumhurbaşkanlığının Cezayir haber ajansı APS'de yayımlanan açıklamasında, Salih'in Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lütfi Şerit'i görevden aldığı ve yerine Millet Konseyi Basın Sorumlusu Selim Rabbahi'yi atadığı belirtildi.
Açıklamada, Şerit'in görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Salih'in İletişim, Yayıncılık ve Reklam Ajansı Müdürü Caziye Ciddu'yu da görevinden alarak yerine Münir Maydiye'yi getirdiği bildirildi.
Açıklamada, özel televizyon kanallarını denetleyen Görsel İşitsel Denetleme Kurumu Başkanı Zivavi bin Hammadi'nin de görevden alınarak yerine Abdurezzak Zuveyne'nin atandığı ifade edildi.
Şerit, Devlet Televizyonu Genel Müdürlüğü görevine, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından geçen ay getirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:09 Kaynak: AA
Selim, TV, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Salih bazı kurumlara atamalar yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]