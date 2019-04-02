Son Dakika Haberleri: Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Derhal Görevi...

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Derhal Görevi...

39 dakika önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Derhal Görevi..., System.String[]
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:48 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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