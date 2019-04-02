Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Derhal Görevi...
39 dakika önce
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu.
Cezayir
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın derhal görevi bırakması çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:48 Kaynak: AA
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