Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti

6 saat önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Buteflika döneminin en önemli aktörlerinin başında Ahmed Kayid Salih geliyordu. Buteflika'yı istifaya zorlayan açıklamayı Salih yaptmıştı

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti, System.String[]

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.


Eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminin en önemli aktörlerinin başında Ahmed Kayid Salih geliyordu. Buteflika'yı istifaya zorlayan açıklamayı Salih yapmıştı.

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Kalp Krizi, Cezayir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:50 
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