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Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti
6 saat önce
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Buteflika döneminin en önemli aktörlerinin başında Ahmed Kayid Salih geliyordu. Buteflika'yı istifaya zorlayan açıklamayı Salih yaptmıştı
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminin en önemli aktörlerinin başında Ahmed Kayid Salih geliyordu. Buteflika'yı istifaya zorlayan açıklamayı Salih yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:50
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