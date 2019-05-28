Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "acı tecrübe" uyarısı

Cezayir
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, krizden çıkış için aktörlere "samimi diyalog" çağrısı yaparak, "aklı selimin kaybolduğu ve acı tecrübelerin yaşandığı 90'ların tekrarlanmaması" uyarısında bulundu.
Salih, bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Cezayir'i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Herkes bir başkasının fikrini sükunet içinde duymaya hazır olmalı. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur." ifadelerini kullandı.
Ülkede 200 binden fazla kişinin hayatına mal olan 90'lı yıllarda yaşanan olaylara işaret eden Salih, şunları söyledi:
"Halk, tıpkı geçmişte olduğu gibi aklı selimin yitirilip acı tecrübelerin yaşandığı 90'lardaki olayların tekrarlanmasını istemiyor. Bu olaylarda tek kaybeden ülkemiz oldu."
Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
Anayasaya göre göreve gelen, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihini 4 Temmuz olarak açıklamıştı.
Buna karşın, Cezayir sivil toplumu ve muhalefeti, başta Bin Salih olmak üzere Buteflika rejimi temsilcilerinin devletin zirvesinde olduğu bir yönetimle seçimlere gidilmesini reddetmişti.
Cezayir sokağı, "şeffaf ve demokratik" sonuçlar getirmeyeceği gerekçesiyle sandığı boykot çağrısı yapmıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hiç kimse adaylık başvurusunu tamamlamadı dolayısıyla Cezayir'de Buteflika sonrası geçiş süreci sancılı bir şekilde devam ediyor.
Cezayir'de çok partili hayata geçildikten sonra 1991 yılında İslami Kurtuluş Cephesinin seçimlerin birinci turunu kazanmasının ardından ordu darbe yaparak seçimleri iptal etti. Yaşanan olayların ardından kanlı bir iç savaşa sürüklenen Cezayir'de, yaklaşık 10 yıl boyunca süren şiddet sarmalında 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Cezayirliler, bu dönemi ülkenin "kara dönemi" şeklinde tanımlıyor.