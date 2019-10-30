Son Dakika Haberleri: Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında yapılacak" vurgusu
Son Dakika Güncel Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan 'cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında yapılacak' vurgusu

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında yapılacak" vurgusu

57 dakika önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, muhalefetin "uygun koşulların bulunmadığı ve aceleye getirildiği" gerekçesiyle ertelenmesini istediği cumhurbaşkanlığı seçimlerinin planlandığı gibi 12 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, muhalefetin "uygun koşulların bulunmadığı ve aceleye getirildiği" gerekçesiyle ertelenmesini istediği cumhurbaşkanlığı seçimlerinin planlandığı gibi 12 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Salih, hava kuvvetleri üssünü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Halk ve ordusu,12 Aralık'ta yapılacak seçimlerle göreve gelecek cumhurbaşkanına teslim etmek üzere yeni bir ulusal devletin temellerini atacaktır." dedi.

Ordunun seçim sürecinde halka yardım edeceğini belirten Salih, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve müttefikleri için kullandığı "çete" ifadesini yineleyerek, seçimlere karşı çıkanların "bu çete ekseninde" hareket edenler olduğunu ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanı Salih'in konuşması, muhalefetten gelen "uygun koşulların bulunmadığı ve aceleye getirildiği" gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi çağrılarına cevap olarak yorumlandı.

Cezayir, Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasıyla başlayan toplumsal ayaklanmanın ardından köklü değişimler yaşadı.

Seçimlerin iptali, Buteflika'nın istifası, iş dünyası ve siyasetten eski Cumhurbaşkanına yakın isimlerin tutuklanması gibi gelişmelere rağmen Cezayir sokağındaki kitlesel protestolar sonlanmadı.

Cezayir'deki geçici yönetim ordunun da baskısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı ancak muhalefetten bu tarihe itirazlar kesilmedi.

Tüm bu itirazlara rağmen, yakın zamanda kurulan "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" cumhurbaşkanlığı seçimleri için 22 adayın başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Kesin aday listesinin ise 3 Kasım'a kadar açıklaması bekleniyor.

Cezayir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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