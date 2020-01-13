Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret - Son Dakika

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret

7 saat önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, ülkesinin Libya sınırı yakınında konuşlu bulunan askeri birliklerini ziyaret etti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan Libya sınırındaki askeri birliklere ziyaret, System.String[]

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, ülkesinin Libya sınırı yakınında konuşlu bulunan askeri birliklerini ziyaret etti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şangariha'nın, sınır bölgesindeki 4. Askeri Bölge'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Şangariha'nın, gerçek mermilerin kullanılacağı askeri tatbikatı izleyeceği ve komutanlarla bir dizi toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in 23 Aralık 2019'da 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun bu göreve Said Şangariha'yı atamıştı.

Birkaç gün önce Tebbun başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında, başta askeri gerginliğin arttığı Libya olmak üzere güney sınırında güvenliği güçlendirme kararı alınmıştı.

Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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