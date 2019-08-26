Son Dakika Haberleri: Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı
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Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı

36 dakika önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, en yakın zamanda şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı, System.String[]

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, en yakın zamanda şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Salih, denizaltılarla gerçekleştirilen tatbikatı denetlemek için 2. Askeri Bölgeyi ziyaret etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Salih, "Ulusal Diyalog Komitesi'nin samimi çabalarını takdir ediyorum. Kısa zamanda cesaret verici sonuçlar elde edildi." dedi.

En yakın zamanda şeffaf seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısı yapan Salih, ordunun geçiş sürecinin vahim sonuçlarından kaçınmak için anayasal meşruiyetten ayrılmayı kabul etmediğini yineledi.

Anayasanın iptalini ve geçiş sürecini savunanları "gerçekleri ortaya çıkarmakla" tehdit eden Salih, "Bu kişilerin kendi çıkarlarına ve efendilerine hizmet ettiklerine dair ordunun elinde ciddi bilgiler var." diye konuştu.

Ülkedeki çoğunluğu solcu bazı partiler, geçiş sürecini yönetecek kurucu meclis seçilmesi ve anayasanın kaldırılması yönünde çağrıda bulunuyor.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisinin başkanlığına 11 Temmuz'da Bina Hareketi'nin yetkililerinden Süleyman Şinnin seçilmişti.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:22 Kaynak: AA
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