Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi - Son Dakika

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi

6 saat önce

Cezayir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in cenazesi törenle toprağa verildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi, System.String[]

Cezayir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in cenazesi törenle toprağa verildi.

Başkent Cezayir'deki Halk Sarayı'ndan alınan Salih'in naaşı, askeri araçla önemli üst düzey yöneticilerin defnedildiği El-Aliye Kabristanı'na götürüldü.

Cenaze törenine Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başta olmak üzere siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra başkent ve diğer şehirlerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Savunma Bakanlığı Medya Dairesi Yetkilisi Bualam Mazi, kabristandaki törende yaptığı konuşmada, "Cezayir, güvenli bir aşamaya geçtikten sonra alicenap bir adamı kaybetti. Sanki Allah, emaneti yerine getirmesi ve yeni Cezayir devletini görmesi için kendisine mühlet vermişti." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki geçiş sürecinin önde gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında vefat etmişti.

Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanı Tebbun'un yemin töreninde görülen Salih'e geçiş sürecinde gösterdiği çaba dolayısıyla devlet nişanı verilmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, 1999'dan itibaren dört dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Abdulaziz Buteflika'nın yeniden adaylığına karşı düzenlenen gösteriler sırasında meydanların talebine uyarak Buteflika'ya görevi derhal bırakma çağrısında bulunmuştu. Buteflika da bu çağrıdan saatler sonra 2 Nisan'da istifasını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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