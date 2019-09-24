Cezayir genelkurmayından

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesinde "bağımsız bir seçim komisyonu" atanmasının "ordunun siyasi emellerinin olmadığının kanıtı" olduğunu belirterek, ülkedeki eski yönetimi vatana ihanetle suçladı.

Salih, ülkenin güneybatısındaki bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı ve resmi televizyon aracılığıyla yayımlanan konuşmasında, "Sizlere daha önceden de ordu liderliğinin, halkına ve ülkesine hizmet dışında siyasi bir emeli olmadığını söyledik. Bizim bu söylediklerimiz de seçimleri gerçekleştirecek Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi'nin kurulmasıyla kanıtlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de 22 Şubat'tan bugüne devam eden kitlesel protestolara değinen Salih, "Ordunun başından beri gösterilerin yanında yer aldığını ve kitleleri koruduğunu" belirtti.

Salih, ülkenin eski yöneticilerini sert biçimde eleştirerek, "Bu kuşaktan küçük bir grup büyük görevlere geldi ve burada vatandaşın hakkını gözetmedi. Bilakis düşmanlarla halka karşı iş birliği yaptı. Öyle bir noktaya geldiler ki artık vatana hıyanet içine düştüler." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Salih, bu sözleriyle kimi kastettiğine ilişkin detay vermedi ancak ülkeyi 20 yıldır yöneten Abdulaziz Buteflika ve çevresinde kümelenmiş devletin üst kademelerini, daha önce halka karşı komploların içinde yer almakla suçlamıştı.

- Cezayir'de siyasi kriz

Cezayir, şubatta Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen yeniden aday olmasıyla kitlesel protestolara sahne oldu.

Buteflika, sokaktaki protestoların ivme kazanmasının ardından önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini erteledi ancak gösteriler yatışmayınca nisanda, ordunun müdahalesiyle, istifa etmek zorunda kaldı.

Cezayir sokağı ve muhalefeti, bunun üzerine Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınması ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulması talebiyle protestolarını sürdürdü.

Buteflika'yı sahne dışına iterek daha da güç kazanan Salih'in yargıya sinyal vermesiyle eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski istihbarat başkanları, iş adamları, başbakanlar ve üst düzey siyasi isimleri de kapsayan yolsuzluk soruşturmaları açıldı, üst düzey isimler bu soruşturmalarda tutuklandı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken bazıları ise bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade, yönetimde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulundu.

- Yönetim seçim için bastırıyor

Cezayir'de Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimler 4 Temmuz'da planlanıyordu. Cezayir sokağında protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler, haziranda ucu açık biçimde ertelendi.

Cezayir'de yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere bir müzakere heyeti oluşturdu. Bu süreçte, hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulundu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat verdi. Bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurdu.

- Protestolarda gözaltılar arttı

Ordu ve yönetim, seçimlere işaret ederek protestoların sonlanması çağrılarını sıklaştırdı ancak her hafta protestolara katılım sürdü.

Cezayir'de, son haftalarda aynı şekilde güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik gözaltıları arttı. Özellikle de protestoların önde gelen muhalif aktivistlerden orduyu eleştirenler "silahlı kuvvetlerin moralini düşürme" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.