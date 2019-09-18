Son Dakika Haberleri: Cezayir Genelkurmayından "şeffaf seçimler için şartlar uygun" açıklaması
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Cezayir Genelkurmayından "şeffaf seçimler için şartlar uygun" açıklaması

51 dakika önce

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm şartların uygun olduğunu belirtti.

Cezayir Genelkurmayından

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm şartların uygun olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıncı Askeri Bölgeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Salih, burada yaptığı konuşmada, "Yüksek Seçim Komisyonu oluşturulmasıyla sağlanan şeffaflık ve güven ortamında seçimlerin yapılması için tüm şartların uygun olduğunu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seçim sürecinin güvenilirliğine şüphe düşürecek sebeplerin bulunmadığını kaydeden Salih, seçim komisyonunun çalışmalarının ordu tarafından denetleneceğini açıkladı.

Salih, pazar günü cumhurbaşkanı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Yüksek Seçim Komisyonunun yine pazar günü 50 üyesi belirlenmiş, başkanlığına da eski Adalet Bakanı Muhammed Şerafi getirilmişti. Komisyon Cezayir tarihinde ilk kez seçimleri organize, gözetim, aday dosyalarını inceleme ve ilk sonuçları açıklama gibi görevler üstlenecek.

Cezayir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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