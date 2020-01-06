Cezayir, Hafter milislerinin Trablus'taki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir, Hafter milislerinin Trablus'taki okul saldırısını kınadı - Son Dakika

Cezayir, Hafter milislerinin Trablus'taki okul saldırısını kınadı

6 saat önce

Cezayir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in başkent Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.

Cezayir, Hafter milislerinin Trablus'taki okul saldırısını kınadı, System.String[]

Cezayir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in başkent Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okul saldırısını kınadı.

?Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı kınanarak, "Bu saldırılar kimden gelirse gelsin, nefreti körükleyerek krizi derinleştirir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Libya'ya yönelik dış müdahalelerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, 4 Ocak Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Halife Hafter, Trablus, Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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