Son Dakika Haberleri: Cezayir Halkı Abdülkadir Bin Salih'e de 'Hayır' Dedi

Cezayir Halkı Abdülkadir Bin Salih'e de 'Hayır' Dedi

1 saat önce

Cezayir'de, Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkan binlerce kişi protesto düzenledi.

Cezayir Halkı Abdülkadir Bin Salih'e de 'Hayır' Dedi, System.String[]
Cezayir'de, Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkan binlerce kişi protesto düzenledi. Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifa etmesinden sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı olan binlerce kişi sokakları doldurdu. Buteflika'ya yakınlığı ve rejime bağlılığı ile bilinen bin Salih'in de istifasını isteyen vatandaşlar bir kez daha hükümet karşıtı protesto düzenledi. Rejim karşıtı sloganlar atıp pankartlar açan vatandaşlar amaçlarının Buteflika yanlısı herkesi hükümetten uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

"PROTESTOLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Sakin bir atmosferde geçen protestolara katılan 25 yaşındaki tıp öğrencisi Sair Omer de protestolar hakkında, "Buteflika'ya ait sembollerin hepsini imha edene kadar protestolarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih basına yaptığı açıklamada ülkede şeffaf ve muntazam bir seçimin gerçekleşeceği konusunda vatandaşlara söz verse de Cezayirlilerin bin Salih'in istifa etmesini istemeleri konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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