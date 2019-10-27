Son Dakika Haberleri: Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek
Son Dakika Güncel Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek

Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek

40 dakika önce

Cezayir'de "devrim sonrası meşruiyet" sağlayacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 22 adayın başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek, System.String[]

Cezayir'de "devrim sonrası meşruiyet" sağlayacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 22 adayın başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulundan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunun sona erdiği ve başvuruda bulunan 22 kişinin adaylığının değerlendirmeye alındığı açıklandı.

Yasalara göre başvuruların tamamlanmasının ardından 7 gün içinde değerlendirmesini tamamlaması gereken Yüksek Seçim Kurulunun, adayların seçimlere katılımına ilişkin son kararını 3 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Cezayir'deki seçim süreci


Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu ancak protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler ertelenmişti.

Yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.


Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler! Ortalığı birbirine kattılar
24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! İşten çıkarılsanız da fazla mesai ücreti ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 21:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]