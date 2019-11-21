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- Cezayir halkından seçim karşıtı eylemler

6 saat önce

- Cezayir halkından seçim karşıtı eylemlerCEZAYİR - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasına ve üst düzey bazı yetkililerin tutuklamasına rağmen 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri karıştı protestolar sürüyor.

- Cezayir halkından seçim karşıtı eylemler

CEZAYİR - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasına ve üst düzey bazı yetkililerin tutuklamasına rağmen 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri karıştı protestolar sürüyor.

Cezayir'in dün gece saatlerinde Setif, Vahran, Annaba, Konstantin şehirlerinde eş zamanlı olarak protesto gösterileri düzenlendi. Yüzlerce gösterici 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı çıktı. "Eski Cumhurbaşkanına yakın adaylar" istemiyoruz sloganları atan göstericiler, ülkede başlayan protestoların ardından istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın isimlerin yarıştığı seçimlere de karşı çıktı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yapılacak seçimlerde yeniden aday olması ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı. Buteflika'nın kararına karşı çıkan binlerce kişi başkent Cezayir ve diğer kentlerde protestolar düzenledi. Ülke genelinde 22 Şubat'ta başlayan protestoların ardından Buteflika, Nisan ayında istifa etti. Buteflika'nın ardından göreve gelen Abdulkadir bin Salih, seçimlerin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Ülke genelinde devam eylemler, Buteflika'nın istifasına rağmen Salı ve Perşembe günleri devam ediyor.

- Cezayir halkından seçim karşıtı eylemler

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
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