Son Dakika Haberleri: Cezayir Halkının Taleplerine Karşılık Verilmeli"

Cezayir Halkının Taleplerine Karşılık Verilmeli"

1 saat önce

Cezayir'in geçen günlerde istifa eden eski Başbakanı Ahmed Uyahya, ülkenin selameti için en kısa sürede halkın taleplerine karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Halkının Taleplerine Karşılık Verilmeli
Cezayir'in geçen günlerde istifa eden eski Başbakanı Ahmed Uyahya, ülkenin selameti için en kısa sürede halkın taleplerine karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Demokratik Topluluk Partisi Genel Sekreteri Uyahya, parti mensuplarına yönelik mesajında, "Ülkemizin muhtemel bir sarsıntıdan korunması amacıyla en yakın zamanda halkımızın barışçıl taleplerine karşılık verilmesi gerekiyor. Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma yürüyüşünü sürdürmesi için bunun yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Yönetime geldiği 1999 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı destekleyen Uyahya, açıklamasında ayrıca "Cezayir'den daha değerli hiçbir yönetim ve otorite yoktur." ifadesine yer verdi.

Uyahya, herkesi demokratik geçiş sürecinin güvenilirliği konusunda vatandaşları ikna edecek tavizler vermeye davet ettiğini aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir Halkının Taleplerine Karşılık Verilmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]