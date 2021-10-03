Cezayir'in hava sahasını Fransa'ya ait askeri uçaklara kapattığı bildirildi.

Fransa'da hükümet, Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuş, Cezayir ise bu karara tepki olarak Fransa'daki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere dün geri çağırmıştı. Fransa ve Cezayir arasında gerginlik devam ederken, son olarak Cezayir'in hava sahasını Fransa'ya ait askeri uçaklara kapattığı bildirildi. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, Cezayir'in kararının ardından Fransa'ya ait askeri uçaklarının artık Cezayir toprakları üzerinde uçma hakkı bulunmuyor. Haberlerde, Fransa ordusu yetkililerinin bu sabah Cezayir hava sahasını geçecek uçaklar için Cezayir'deki hava trafik kontrolörlerinden üst uçuş izni alamadıkları belirtilerek, konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi. Şu ana kadar 2 uçuşun ertelendiği aktarıldı.

Öte yandan, Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane Operasyonu çerçevesinde kullanıyordu. Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Pascal Ianni, Cezayir'in söz konusu hamlesinin Mali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barkhane Operasyonu'nun gidişatını etkilemeyeceğini belirterek, "Uyum sağlıyoruz ve operasyonlara ilişkin herhangi bir endişemiz yok" dedi.

CEZAYİR-FRANSA GERGİNLİĞİ

Fransa hükümeti, geçtiğimiz günlerde Fransa tarafından evlerine gönderilen yasadışı göçmenleri geri almayı reddeden Cezayir, Fas ve Tunus'a yönelik vize şartlarının sıkılaştırıldığını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'i Fransa'ya kin beslemekle suçlayarak, "Fransız kolonizasyonundan önce Cezayir ulusu var mıydı?" şeklindeki sözleri de tepki çekmişti. Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette Dışişleri Bakanlığına çağırarak karara tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı da Fransa'nın vize hareketini "Fransız hükümetinin tek taraflı bir kararı" olarak nitelendirmişti. Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise Fransa Büyükelçisinin istişareler için geri çağırıldığı belirtilmişti.

(İHA)