Cezayir Havayolları çalışanları grevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Havayolları çalışanları grevde - Son Dakika

Cezayir Havayolları çalışanları grevde

6 saat önce

Cezayir Havayolları çalışanları, şirket tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla grev başlatırken, ani karar uçuşlarda aksamaya sebep oldu.

Cezayir Havayolları çalışanları grevde, System.String[]

Cezayir Havayolları çalışanları, şirket tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla grev başlatırken, ani karar uçuşlarda aksamaya sebep oldu.

Cezayir Havayolları'nın yazılı açıklamasına göre, bazı çalışanların ani grev başlatması, bir dizi uçuşun planlandığı gibi yapılamamasına neden oldu.

Şirkette ismini vermek istemeyen bir sendika görevlisi, 2 yıldan fazla süre önce maaşların artırılması da dahil olmak üzere bazı sözler verildiğini, ancak halen yerine getirilmediğini söyledi.

Grev, başkent Cezayir'de, ülkenin en önemli havalimanı olarak bilinen Huari Bumedyen'de sürüyor.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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