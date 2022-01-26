Cezayir Hedasi Barajı konusunda Mısır ile Etiyopya arasında ara buluculuğa hazır - Son Dakika

Cezayir'in Hedasi Barajı konusunda Mısır ile Etiyopya arasındaki sorunların çözümü için ara buluculuk teklif ettiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Kahire'ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret hakkında Mısır'ın Sada el-Beled televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Tebbun'un ziyaretini "bölgesel sorunların çözümü için önemli" olarak nitelendiren Şukri, Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın müzakerelere açık olduğunu ifade etti.

Şukri, Kahire'nin barajla ilgili taleplerinin uluslararası hukuk kurallarına dayandığını vurguladı.

Öte yandan Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tebbun'un Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde Hedasi Barajı konusundaki sorunların çözümü için Kahire ile Addis Ababa arasında ara buluculuk yapmayı teklif ettiği aktarıldı.

İlgili makamlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki günlük Mısır ziyaretini dün tamamlamıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı ile ilgili olarak yürütülen müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Tamamlanma oranı yüzde 80'e ulaşan baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 oranında besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılmış olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.