Cezayir, Hedasi Barajı krizinin taraflarına liderler düzeyinde doğrudan ortak toplantı çağrısı yaptı - Son Dakika

Cezayir, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı dosyası üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için üç ülkenin liderleri arasında doğrudan toplantı düzenlenmesini kapsayan bir girişimde bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Cezayir Dışişleri ve Yurtdışı Ulusal Toplum Bakanı Ramtan Lamamra, Etiyopya'dan sonra geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, sırasıyla Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkileri ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı krizini görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sudan hükümetinin, üç ülke arasında Hedasi Barajı konusundaki farklılıkları çözüme kavuşturmak için doğrudan bir toplantı çağrısında bulunan Cezayir girişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cezayir girişiminin 2015 yılında Hartum'da ilgili ülkeler arasında imzalanan İlkeler Bildirgesi'nin 10. maddesine uygun olduğunu söyleyen bakan Mehdi, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ayrıntılı olarak ele alındığını ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Mehdi, toplantıda Libya'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için iş birliği konuların da ele alındığını sözlerine ekledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ise iki kardeş ülke arasında yıllardır süren ikili ilişkilerin değerlendirildiğini ve mevcut zorluklara odaklanan görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Lamamra, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda mutabık kalındığını ifade etti.

Diğer taraftan Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'nın Başbakan Hamduk ile görüşmesinde, tarım alanında entegrasyon ve tecrübe paylaşımı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel sorunların çözümleri ele alındı.

Lamamra, Sudan Başbakanı Hamduk'u iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği konularını tartışmak için Cezayir'e davet etti.

Lamamra, Hartum'dan sonra Kahire'ye hareket etti.