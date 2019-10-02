Son Dakika Haberleri: Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın
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Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın

1 saat önce

Cezayir'in başkentindeki Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın çıktığı bildirildi.

Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın, System.String[]

Cezayir'in başkentindeki Houari Boumediene Havalimanı'nda yangın çıktığı bildirildi.

Air Algerie Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Houari Boumediene Havalimanı kayıp eşyalar bölümünde yangın çıktı.

Havalimanı'ndaki sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı, bazı seferlerin aksadığı belirtildi.

Cezayir Haber Ajansının (APS) haberine göre ise kayıp eşyalar bölümünde bir klimadan kaynaklanan elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Air Algerie'den bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, yangın nedeniyle güney vilayetlerine düzenlenecek bazı iç hat seferleri dış hatlara yönlendirildi.

Bir süre önce Cezayir'deki Havalimanları İdaresi Genel Müdürü Tahir Allaş, yolsuzluk davalarındaki inceleme nedeniyle görevden alınmış ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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