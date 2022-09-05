Lamamra, Esed rejiminin "bölgesel ve uluslararası düzeydeki zorlu şartlarda Arap ülkelerinin birliğini dikkate alarak bu tutumu sergilediğini" iddia etti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Suriye'deki Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefon görüşmesi yaptı.

Kaynak: AA

Cezayir, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir: Esed rejimi, Arap Birliğine dönüşünün kasım zirvesinde önerilmemesinden yana - Son Dakika

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