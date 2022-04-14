Cezayir, iki yeni doğal gaz projesiyle uluslararası arzı artıracağını açıkladı - Son Dakika
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Cezayir, iki yeni doğal gaz projesiyle uluslararası arzı artıracağını açıkladı

14.04.2022 13:52
Cezayir, iki yeni doğal gaz projesiyle uluslararası arzı artıracağını açıkladı

Cezayir, ülkenin güneyinde iki yeni projeyle günde 14,6 milyon metreküp doğal gaz üreterek uluslararası arzı artıracağını duyurdu.

Cezayir, ülkenin güneyinde iki yeni projeyle günde 14,6 milyon metreküp doğal gaz üreterek uluslararası arzı artıracağını duyurdu.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin üst yöneticisi Tevfik Hakkar'ın ülkenin güneydoğusundaki İlizi kentinde yer alan Ayn Tesile doğal gaz sahası projesinde incelemede bulunduğu belirtildi.

Ayn Tesile doğal gaz sahası projesinin 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanarak üretim aşamasına geçeceği kaydedilen açıklamada, projeyle günde 10 milyon metreküp doğal gaz, 3 bin 400 ton da yoğunlaştırılmış doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı üretileceği aktarıldı.

Açıklamada, İlizi kentindeki diğer bir doğal gaz sahası Ohanet'teki projenin ise yüzde 97'sinin tamamlandığı ifade edildi.

Söz konusu projenin haziran ayında tamamlanacağı ve üretim aşamasına geçeceği dile getirilen açıklamada, bu doğal gaz sahasında ise günde 4,6 milyon metre küp doğal gaz ile 1200 ton yoğunlaştırılmış doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı üretileceği kaydedildi.

Cezayir ile İtalya arasında doğal gaz anlaşması

Sonatrach'dan 11 Nisan'da yapılan açıklamada, Cezayir'den İtalya'ya doğal gaz tedarikini artırma ve gaz fiyatlarını küresel piyasalara göre gözden geçirmeyi içeren bir anlaşmanın imzalandığı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda imzalanan anlaşmanın, TransMed boru hattının kapasitesini kullanarak İtalya'ya doğal gaz sevkiyatını artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

İmza töreninde konuşan İtalya Başbakanı Draghi, "Hükümetlerimiz, enerji sektöründe ikili iş birliğine ilişkin bir niyet bildirgesi imzaladı. Buna, ENI ve Sonatrach arasındaki İtalya'ya doğal gaz ihracatını artırma anlaşması da ekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

Draghi, " Ukrayna'nın işgalinin hemen ardından İtalya'nın, Rus doğal gazına bağımlılığını hızla azaltması gerektiğini açıklamıştım. Bu anlaşmalar, bu stratejik hedefe ulaşmada önemli bir yanıt." diye konuşmuştu.

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Doğalgaz, Cezayir, Enerji, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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