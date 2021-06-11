Cezayir, İkinci El Binek Araçların İthalatına İlişkin Düzenlemeye Gitti - Son Dakika

9 Haziran 2021 tarihli Cezayir Ek Bütçe Kanunu'nda yapılan mevzuat değişikliği ile;

-3 yaşından küçük ikinci el binek araçlar ithal edilebilecektir,

-Her vatandaş, bu haktan 3 yıl içinde bir kez yararlanabilecektir,

-İthalat bedeli Cezayir'de açılacak döviz hesaplarına ithalatçı tarafından sağlanacak döviz ile ödenecektir,

-Konuya ilişkin uygulama yönetmeliği çıkarılacaktır.