Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı

22.03.2022 21:44
Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı

Cezayir ile Çin, Çinli şirketlerin Cezayir'den fosfat çıkarması için 7 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Cezayir ile Çin, Çinli şirketlerin Cezayir'den fosfat çıkarması için 7 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'den iki şirket ile ülkenin doğusundaki Tibessa bölgesinde fosfat çıkarmak konusunda anlaşma sağlandı.

Açıklamada, yatırımın 7 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu belirtilirken, çıkarılan fosfattan gübre üretileceği kaydedildi.

Cezayir'de projeyle birlikte 12 bin kişiye istihdam sağlanacağı, bunlardan 6 bin kişiye kalıcı iş imkanı olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 24 bin kişiye de dolaylı istihdam oluşturulacağı vurgulandı.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Genel Müdürü Tevfik Hakkar, anlaşmanın imza töreninde, söz konusu projeyle Cezayir'in dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biri haline geleceğine dikkati çekti.

Cezayir ve Çin arasında, 2018 yılında fosfat üretimi konusunda 6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 19 Mart - 21 Mart tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: 'Yeni başarılar bizi bekliyor' Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: 'Yeni başarılar bizi bekliyor' TotalEnergies Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacak TotalEnergies Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Petrol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement