Cezayir ile Moritanya "ortak güvenlik komitesi" kuruyor - Son Dakika

Cezayir ile Moritanya, sınır kapılarındaki ticari faaliyetlerin korunması için "ortak güvenlik komitesi" oluşturma konusunda anlaştı.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, Cezayir-Moritanya İkili Sınır Komitesi, başkent Cezayir'de İçişleri Bakanı Kemal Belcud ve Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Salim Merzuk başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakan Belcud, ticari mübadele çerçevesinde sınır bölgesindeki ihlallere karşı her iki ülke vatandaşlarının korunması gerektiğini ifade etti.

Belcud, toplantıda iki ülkenin güvenlik çıkarlarını içeren ortak güvenlik komitesi oluşturulmasına ve sınır şeridinde güvenlik koordinasyonunun yoğunlaştırılmasına karar verildiğini aktardı.

Cezayir Ağustos 2018'de ticaret mübadelesini ve insan hareketini artırmak için Moritanya sınırına bir gümrük kapısı açmıştı.

Cezayir-Moritanya sınırında birtakım yasa dışı ticaret ve kaçakçılık faaliyetleri yapılıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Cezayir vatandaşlarına ait ticari malların taşındığı kamyonlara hava saldırısı düzenlendiği, olayda 3 Cezayirlinin öldüğü belirtilmişti.

Cezayir yönetimi Moritanya'ya kamyonlarla ticari mal taşıyan 3 vatandaşının ölümüyle sonuçlanan bu olay nedeniyle Fas'ı suçlamıştı.