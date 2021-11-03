Cezayir ile Tunus, Tunus'a yakıt sağlamayı ve sınır kasabalarına gaz ihracatını artırmayı görüştü - Son Dakika

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Tunus Enerji Bakanı Naile Nuveyra el-Kanci ile Tunus'a akaryakıt sağlamayı ve sınır kasabalarına gaz ihracatını artırmayı ele aldı.

Cezayir Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arkab'ın Tunuslu mevkidaşı Kanci ile başkent Cezayir'de görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, mevcut proje ve anlaşmaların ilerleme ve gelişme durumu, gelecekteki iş birliği fırsatları ile iki ülke arasındaki operasyonel yeteneklerin ve elektrik bağlantılarının artırılmasına odaklanıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca Tunus'a yakıt sağlama imkanlarını araştırma konularının da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Tunus'a doğal gaz tedariği ile ilgili olarak Bakan Kanci, Cezayir sınırı yakınlarındaki kent ve kasabalara tedarik amacıyla ülkesine ihraç edilen gaz miktarlarında bir artış görmek istediğini dile getirdi.

Cezayir, 8 Şubat 1958'de Fransa'nın bölgeye düzenlediği bombalı saldırıda ölenlerin anısına Tunus'un sınırdaki Sakiyetü Sidi Yusuf kasabasına doğal gaz tedarik etmişti.

Cezayir, on yıllardır Tunus topraklarından geçerek Akdeniz üzerinden İtalya'nın Sicilya adasına ulaşan bir boru hattıyla Tunus'a doğal gaz sağlıyor.

Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach, Temmuz 2020'de Tunus'a doğal gaz tedarik sözleşmesinin 2027 yılına kadar yenilendiğini ve sözleşmenin 2 yıl daha uzatılabileceğini açıklamıştı.