Son Dakika Haberleri: Cezayir'in 82 Yaşındaki Lideri Buteflika 'İstifa Etti'
BBC

Cezayir'in 82 Yaşındaki Lideri Buteflika 'İstifa Etti'

47 dakika önce

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de protestoların hedefindeki Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Cezayir'in 82 Yaşındaki Lideri Buteflika 'İstifa Etti', System.String[]
Cezayir'de protestoların hedefindeki Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika, görevinden istifa etti.

İstifa haberi, devletin resmi haber ajansı tarafından duyuruldu.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de 82 yaşındaki Buteflika karşıtı gösteriler geçen ay başlamıştı.

Buteflika önce bir dönem daha aday olma niyetinde olduğunu açıklamış sonra fikir değiştirerek seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Bir hafta kadar önce ülkenin Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, "krizden çıkılabilmesi için" Buteflika'nın görevden alınmasını istemişti.

Ayrıntılar geliyor...
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:14 

Kuzey Afrika, Cezayir, Dünya
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