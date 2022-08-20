Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu

20.08.2022 15:48
Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu

Cezayir'in Akdeniz sahillerinde son 48 saat içinde 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'in Akdeniz sahillerinde son 48 saat içinde 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basına göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son iki günde ülkenin kuzeybatısından kuzeydoğusuna kadar 10 farklı kentte denize giren 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 27 kişiden 14'ünün denize girilmesi yasaklı alanlarda yüzdüğü için boğulduğu, 5 kişinin de cankurtaran saatlerinin dışında denize girdiği için boğulduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, ayrıca son 48 saatte Sivil Savunma'ya bağlı cankurtaranların sahillerde yüzlerce kişiyi boğulmaktan kurtardığına vurgu yapıldı.

Trafik kazalarında 8 kişi öldü

Öte yandan Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 523 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklarının 45 dereceyi aştığı Cezayir, bir taraftan orman yangınlarıyla, diğer taraftan alt yapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

YORUMLAR
500
Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı Başkan devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı Deniz yerine caddeye çıkan yavru carettalar, araçların altında ezildi Deniz yerine caddeye çıkan yavru carettalar, araçların altında ezildi
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir'de denizde son iki günde 27 kişi boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement