Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adcabi, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adcabi, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bir araya geldi.

Adcabi, Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Tavlı ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile ortak bir tarih ve kültürleri olduğunu, iki ülke arasında turizm ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde iş birliği yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, Muğla'nın farklı kültürlere ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, insanlığa ait ortak değerlerin kültür turizmine kazandırılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bu çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destekleri olduğunu söyledi.

Ziyaretin anısına Vali Tavlı, Adcabi'ye hediye takdim etti.

Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan hazır bulundu.