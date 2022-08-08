Cezayir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Cezayir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

08.08.2022 20:38
Cezayir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Cezayir'in Buveyra (Bouira) vilayetine bağlı Kadiriye ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Cezayir'in Buveyra (Bouira) vilayetine bağlı Kadiriye ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Başkent Cezayir'in güneybatısında yer alan Buveyra Vilayeti Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kadiriye ilçesindeki Kominal ormanlarında öğlen saatlerinden itibaren başlayan yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Rus BRF200 tipi yangın söndürme uçağının havadan müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, yangının meyve ağaçlarının da bulunduğu geniş bir ormanlık alanda sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, 12 itfaiye aracının da karadan yangını söndürmeye çalıştığı belirtilerek, çevredeki sivil tahliyesi için de 2 adet otobüs gönderildiği ifade edildi.

Cezayir'de yaz mevsimiyle birlikte yetkililer, orman yangınlarının önlenmesi için acil durum ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

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