Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 31'e yükseldi

18.08.2022 14:40

Cezayir'in çeşitli kentlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı 160'a çıktı.

Cezayir'in çeşitli kentlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralı sayısı 160'a çıktı.

Cezayir İçişlerine Bağlı Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus sınırındaki Et-Tarif kentindeki orman yangınında 4 kişinin, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kalime kentindeki yangında da 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece dünden bu yana devam eden orman yangınlarında ölü sayısının 31'e, yaralı sayısının da 160'a çıktığı kaydedildi.

Yerel basına göre onlarca kişi ise hala kayıp.

Bazı yollar hala trafiğe kapalı

Öte yandan Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen kuzeydoğu vilayetlerinde bazı yolların hala trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatı üzerine bu sabah Et-Tarif kentine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Et-Tarif'teki yangın büyük hasara neden oldu

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde özellikle Et-Tarif kentindeki yangının boyutu dikkati çekiyor.

Et-Tarif kentindeki çok büyük ormanlık alanın kül olduğu, hayvanat bahçesinin neredeyse tamamen yok olduğu ve ülkenin en önemli milli parklarından biri olarak bilinen El-Kala Milli Parkı'nın büyük kısmının da zarar gördüğü görülüyor.

Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, dün akşam devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangınlarında Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 24, kuzeydeki Setif kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, ağustosun başından bu yana birçok kentte ormanlık alanlarda 106 noktada yangın çıktığını, bu yangınların bazılarının kasten çıkarıldığını, bazılarının ise doğal sonuçlarla meydana geldiğini belirtmişti.

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu aktaran Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

YORUMLAR
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Cezayir'de ormanlar alev alev yanıyor! Çok sayıda can kaybı var Cezayir'de ormanlar alev alev yanıyor! Çok sayıda can kaybı var Tunus'taki orman yangınları Tunus'taki orman yangınları
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Jandarma, Cezayir, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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