Cezayir'in dünya mirası Kasba, ramazanda turistlerin bir numaralı tercihi - Son Dakika

Cezayir'in başkentinde asırlara meydan okuyan bir yerleşim yeri olarak öne çıkan Kasba, her yıl olduğu gibi bu ramazan da kültürel iftar organizasyonlarına ev sahipliği yaparken yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

İçerisinde Osmanlı döneminden kalan birçok kasır, hamam ve evlerin bulunduğu Kasba'da, ramazan ayında her gün onlarca turistik grup, kültürel geziyle başlayan ve geleneksel iftar yemeğiyle sonlanan programlara katılım gösteriyor.

Ramazanda her gün 100'e yakın ziyaretçi, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520 yılında inşa ettirilen ve Kasba'nın en eski camileri arasında yer alan Kaçiova'da bir araya gelerek, iftar vaktine kadar eski şehrin içerisinde tarihi bir gezintiye çıkıyor.

Turist rehberlerinden "Dar Mustafa Paşa Müzesi" gibi eski Osmanlı eserlerinin tarihiyle ilgili bilgiler alan yerli ve yabancı ziyaretçiler, şehrin eski sokaklarında ramazanın tadını çıkarıyor.

İftar saatinde Kasba'daki tarihi Osmanlı evlerinde geleneksel Cezayir yemekleriyle oruçlarını açan ziyaretçiler, günlerini ülkenin kültürel şarkılarının söylendiği müzik şöleniyle sonlandırıyor.

Kasba gezisi Osmanlı'nın inşa ettiği Keçiova Camisi'nden başlıyor

Tur rehberi İbrahim Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin ramazanda Kasba'nın tarihi sokaklarında geleneksel yemeklerle iftar etmeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Osmanlı döneminde inşa edilen Keçiova Camisi'nde başlayan Kasba gezisinin Dar Mustafa Paşa Müzesi ziyareti ve oradan da şehrin sokaklarında eski Osmanlı evleri ve hamamlarıyla devam ettiğini anlatan Sakin, şöyle konuştu:

"Doğma büyüme buralıyım. Kasba gibi tarihi bir bölgede büyüdüm. Bu nedenle buranın tarihiyle ilgili bilgi edinmede ve anlatmada her zaman hevesli olmuşumdur."

İftar yemeğinde turist gruplarını kendisinin de doğup büyüdüğü Kasba'daki eski tip evlerde ağırladıklarını belirten Sakin, "İftar için misafirlerimize geleneksel yemekler hazırlıyoruz. Sonrasında Cezayir'e özel çay ve eski müziklerle eğlenceli bir şekilde programımızı bitiriyoruz." dedi.

Turistler Kasba'da Cezayir'in geleneksel ramazanını yaşıyor

Kasba'da düzenlenen gezi ve iftar programlarına katılan ziyaretçilerden Farah Tumi, burada hem güzel vakit geçirdiğini hem de birçok tarihi bilgi edindiğini belirtti.

Tumi, şunları söyledi:

"Ramazan ayında yapılabilecek en güzel etkinliklerden birinin Kasba'da bir gün geçirmek olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada böyle turların olduğunu gördüm ve arkadaşlarımla buraya geldim. Hem birçok tarihi yeri dolaştım, yeni bilgiler edindim hem de geleneksel yemekler ve güzel ambiyansta müzik eşliğinde eğlendim. Herkese ramazan bitmeden bu etkinliği tecrübe etmelerini tavsiye ediyorum."

UNESCO tarafından 1992 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Kasba'da, Osmanlı döneminden kalan birçok cami, hamam, kasır ve evler bulunuyor.