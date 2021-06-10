Cezayir'in Ek Bütçe Kanunu Yayımlandı - Son Dakika

9 Haziran 2021 tarihli 2021 Yılı Ek Bütçe Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

-2021 Yılı Bütçe Kanunu ile getirilen "Üretim ve faaliyet amaçlı olmayan hammadde, ürün ve eşya ithalatında bulunanlar (aldığı malı üretim ve faaliyet girdisi olarak kullanmayacak ve olduğu gibi satışa konu edecekler) 30 Haziran 2021 tarihine kadar en az yüzde 51 yerel ortak şartına uygun olarak ticari sicil kayıtlarında gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. " hükmü kaldırılmıştır.

-Tütün fabrikalarının şirket karlarından alınan vergi yüzde 19'dan yüzde 29'a çıkarılmıştır.

-Tütün ürünleri paketinden alınan 22 Cezayir Dinarı tutarındaki tüketim vergisi 32 Cezayir Dinarına çıkarılmıştır.

-Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kulanılmak üzere ithal edilecek ilaç hammaddesi, ilaç, tıbbi malzeme, ekipman, ekipman parçaları için KDV ve Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanması ve bu muafiyetlerin pandeminin bittiğine dair resmi açıklama yapılana kadar sürdürülmesi öngörülmüştür.