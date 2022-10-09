El-Agvat kentinde Mevlit Kandili kutlandı

Cezayir'in El-Agvat kenti, renkli Mevlit Kandili kutlamalarına sahne oldu.

Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı mesajda cumartesi gününün Mevlit Kandili olduğunun belirtilmesi üzerine ülkenin çeşitli kentlerinde kandil kutlamaları düzenlendi.

Başkent Cezayir'in güneyinde, Sahra'nın Kapısı olarak isimlendirilen El-Agvat kentinde de dün akşam itibariyle kandil kutlamalarına başlandı.

Sahra altı Afrika'da büyük bir etkiye sahip olan Ticani Tarikatının neşet ettiği kent sayılan El-Agvat'ta, halk kandili adeta bir bayram gibi kutladı.

Kandil kutlamaları El-Agvat Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilahi ve kaside konseriyle devam etti.

Konsere katılmak üzere kültür merkezine gelen Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, geleneksel barut dansı ile karşılandı.

Yoğun ilgi gören Göktaş ile beraberindeki heyeti, kadınlar zılgıtla, barut dansı ekibi de tüfeklerini ateşleyerek karşıladı.

Tasavvuf musikisi dinletisinin yapıldığı salona gelen büyükelçilik heyetine Cezayir çayı ile çeşitli tatlılar ikram edildi.

Konser sonrası, Cezayirli kadınlar kandil münasebetiyle Göktaş'ın eline kına yakarken, geleneksel kıyafetleriyle katılan çocuklar da fotoğraf çekti.

Program, çeşitli ilahi ve kasidelerin okunduğu tasavvuf musikisi konseriyle sona erdi.