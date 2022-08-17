Cezayir'deki orman yangınlarında 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cezayir'deki orman yangınlarında 26 kişi hayatını kaybetti

17.08.2022 23:34

Cezayir'in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Cezayir resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin Tunus sınırındaki et-Tarif kentinde 24, kuzeyindeki Setif kentinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, Ağustos'un başından bu yana birçok kentte 106 farklı noktada orman yangınlarının meydana geldiğini belirtti.

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade eden Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.

Daha önce Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350'yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye ekipleri ile ordunun yanı sıra vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangın bölgelerine yakın yerleşim yerlerinden yüzlerce kişinin tahliye edildiği görüldü.

Cezayir'in kuzey kentlerinde bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele, 45 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve güneyden gelen sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Cezayir, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'deki orman yangınlarında 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cezayir'deki orman yangınlarında 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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