Cezayir'in, Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi - Son Dakika

Cezayir'in, Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi

Cezayir medyasında, ülke yönetiminin Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü.

Cezayir medyasında, ülke yönetiminin Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Söz konusu haber, "Eş-Şuruk" gazetesi ve "Cezayir'e Dair Her Şey" internet sitesinde yer aldı.

Güvenilir bir kaynağa dayandırıldığı savunulan haberde, Cezayir'in, Fas sınırı yakınlarında askeri bir üs kurmayı planladığı ileri sürüldü.

Haberde, Fas'ın bir ay önce açıkladığı Cezayir sınırına askeri üs kurma planını Cezayir yönetiminin ülkesini hedef alan bir proje olarak gördüğü ve bu adımı attığı belirtildi.

Fas'ta mayıs ayında, Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin onayıyla ülkenin doğusundaki Jerada kentinde askeri üs kurulması için 23 hektarlık bir arazinin tahsis edilmesine dair kararname çıkarılmıştı.

Fas Silahlı Kuvvetleri de kurulması planlanan üssün "askeri üs" olarak nitelenemeyeceğini, projenin, kışlaların şehir dışına taşınması çerçevesinde, askerin barınması için inşa edilecek bir kışla olacağını açıklamıştı.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Cezayir, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:11 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Cezayir'in, Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:41 Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:01 Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler 14:54 İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu 14:20 ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun 14:06 İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler 12:25 Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli? 11:36 Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü 11:26 Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular 11:25 Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti 11:17 Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu 10:48 Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
20:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:39:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'in, Fas sınırına askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]