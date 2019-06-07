Son Dakika Haberleri: Cezayir'in geçici devlet başkanı: "Seçimlere kadar buradayım"
Son Dakika Politika Haber

Cezayir'in geçici devlet başkanı: "Seçimlere kadar buradayım"

1 saat önce

Cezayir'in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah, seçimlere kadar görev başında kalacağını söyledi.

Cezayir'in geçici devlet başkanı:
Cezayir'in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah, seçimlere kadar görev başında kalacağını söyledi.

Cezayir'in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah televizyondan yaptığı konuşmasında, yapılacak yeni bir devlet başkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını söyleyerek, "Devlet başkanının görevlerini yeni bir devlet başkanı seçilene kadar yerine getirmek zorundayım, sorumluluğun farkındayım" dedi.

Cezayir Anayasa Konseyi 2 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da yapılmasının imkansız olduğunu açıklamıştı. Yerel basının iddiasına göre yarışın içinde olan iki aday Hakim Hamadi ve Hamid Touahri'nin adaylıklarının kabul görmediği için bu kararın alındığını iddia etti. Yürürlükte olan yasalara göre, adayların çeşitli belgelere ek olarak, ülkenin değişik şehirlerinden en az 60 milletvekilinin imzasını Anayasa Konseyine sunması gerekiyor. Diğer adaylardan daha fazla desteği olmasına rağmen emekli subay Lakhdar Benzahia'nın, 1999'da Abdelaziz Bouteflika'nın yaptığı gibi seçimlerde tek aday olarak girmek istemediği için adaylıktan kaçınması dikkat çekti.

1999'dan bu yana iktidarda olan 82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika, 2 Nisan'da Anayasa'nın 102'nci maddesi gereği sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmişti. - CEZAYİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
Abdelaziz Bouteflika, Cezayir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, ortak yayın tartışmalarına son noktayı koydu: İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak Binali Yıldırım'ın PKK telaffuzu sosyal medyada gündem oldu! Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak Akşener, İmamoğlu ile ilgili konuştu: VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'in geçici devlet başkanı: "Seçimlere kadar buradayım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]