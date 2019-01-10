Son Dakika Haberleri: Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket

2 saat önce

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket, System.String[]
Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binası önünde gördükleri sahipsiz bir çantadan şüphelenen güvenlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli çantanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından müdahale edilen ve fünye ile patlatılan çantada, herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı.

Çantanın bir kadın tarafından orada unutulduğu, içerisinde günlük eşyaların bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Şişli, Esentepe Mahallesi, İstanbul, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Yıldırım, CHP'li Özel'in 'Seçimi Kazanırsa Belediye Başkanı Olmayacak' İddiasına Yanıt Verdi Kasımpaşa, Benfica'nın Genç Kalecisi Bruno Varela'yı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:55:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda Şüpheli Paket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]